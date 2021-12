As de Trêfle s'ajoute à la programmation du festival Au Son d'EUH LO 2014

As de Trêfle se greffe à la programmation de la deuxième édition du festival Au son d'EUH Lo. Fort de 15 ans d’une expérience musicale commencée entre amis dans un garage à l’automne 1996, le groupe à publié 5 albums (80 000 exemplaires vendus au total), plus de 800 concerts à travers toute la France et l’Europe.

Le groupe de rock acoustique se produira sur la scène du festival à Tessy-sur-Vire le 13 Septembre prochain. Un des seuls festivals de la région à se produire dès la rentrée, les organisateurs et bénévoles comptent bien faire de ce rendez-vous un événement incontournable dans la région. Le festival se tiendra le 12 et 13 septembre prochain à Tessy-sur-Vire, un événement Tendance Ouest.