Enfants renversés à Biville : la thèse accidentelle est priviligiée

C'est finalement la thèse accidentelle que la justice privilégie après que deux enfants d'un centre aéré aient été renversés par un car lundi 23 août à Biville dans le Nord Cotentin. Le chauffeur de 44 ans n'aurait pas vu les deux enfants de 12 et 11 ans derrière son véhicule. Le plus jeune des deux a été grièvement blessé mais son pronostic vital n'est plus engagé. Il doit être entendu dans les heures qui viennent par les enquêteurs.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Fabienne Basset, substitut du procureur au tribunal de Cherbourg.