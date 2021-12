Le Printemps des p'tits loups c'est un festival jeune public avec 3 spectacles et 7 représentations étalées sur plusieurs jours :



-"La succulente histoire de Thomas Farcy", vendredi 18 avril à 10h et 14h45, samedi 19 avril à 14h30.



-"Au Croco", mercredi 23 avril à 15h, jeudi 24 avril à 9h30 et 10h45.



-"Ouanetoutri tour", mercredi 30 avril à 14h30.



Tarif unique à 3€.



Ecoutez, Laurence Varin, Directrice de l'Office de tourisme.

Le Printemps des p'tits loups à Saint-Pair-sur-Mer