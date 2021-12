76540. Le vélo passe la vitesse supérieure

Evelyne Pinson, directrice de l’association Avélo, qui apprend la pratique de la bicyclette aux volontaires, le concède : “Rouen reste une ville routière”. Dany Morel, qui utilise sa bicyclette au quotidien, embraye : “Quand je vais chercher ma fille à l’école à vélo et que l’on repart à deux, je ne suis vraiment pas rassurée”, explique-elle. Pourtant, elle continue à rouler à Rouen en deux-roues. Alors, le vélo à Rouen, pratique ou critique ?



Des millions d’euros pour les vélos

Le meilleur moyen de le savoir, c’est de monter soi-même sur une bicyclette. En empruntant un vélo sur l’une des 21 stations Cy’clic, il est possible de faire un petit tour de Rouen, rive gauche et rive droite confondues, en une demi-heure. De la rue d’Amiens, jouxtant l’hôpital, aux aires piétonnes de la rive gauche en passant par la piste cyclable du pont Jeanne d’Arc, on obtient un aperçu des efforts de la Ville en matière de déplacements à vélo.

Un Schéma Directeur des Aménagements Cyclables a été décidé en 2011 et court jusqu’en 2018. Au total, 6,5 millions d’euros sont consacrés aux aménagements cyclables.

Jusque-là, les double-sens cyclables - une voiture circule dans un sens, le vélo dans l’autre - ont été généralisés rive gauche. Sur la rive droite, la place Saint-Hilaire et la place Saint-Vivien sont les premières concernées.

D’autres voies devraient êtres aménagées dans les prochains mois. Une bande cyclable va être installée rue Jeanne d’Arc, entre la rue Lecanuet et le boulevard de l’Yser. Enfin, les centres piétonniers des deux rives devraient bientôt êtres reliés par deux pistes cyclables, rues Saint Sever et Grand Pont.

Des initiatives salutaires, qu’Evelyne Pinson prend en compte. Mais il reste un socle à construire, comme le résume la responsable : “Il faut encore développer une culture vélo à Rouen”.



Et la Crea ?

La Crea ne reste pas inactive. Un plan Vélo existe, qui se traduit par 6 millions d’euros investis dans 60 km de pistes cyclables. En 2014, 15 km vont être aménagés, notamment à Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Saint-Pierre-de-Manneville. Autant d’investissements pour “favoriser les déplacements économiques et respectueux de l’environnement et ce afin de diminuer la place de la voiture”, indiquait la Crea lors de l’inauguration de la dernière piste cyclable, à Mont-Saint-Aignan, début 2014. Preuve de cette volonté politique à l’œuvre : si un cycliste justifie d’une location d’un mois minimum aux Vélo’R, ces bicyclettes mises à disposition par la Crea, la communauté d’agglomération peut lui donner un coup de pouce financier pour un achat définitif.

Qu’on se le dise, les vélos entendent bien mettre des bâtons dans les roues de la culture automobile rouennaise.