Sortir dans l'Orne : vendredi 18 avril

Vendredi prochain, le 25 avril, venez assistez au défilé de mode organisée par les étudiants de la MFR de Mortagne au Carré du Perche. Rendez-vous à partir de 20h30, comptez 6 euros l'entrée, les fonds récoltés servent à financer le voyage des élèves au Portugal.

La troupe de théâtre « Ma Joyeuse Compagnie » propose la pièce « Y a pas de mâle à ça » ce soir et demain. « Comment sortir Lucie de sa solitude ? En cadeau d’anniversaire, Mario, son gentil neveu, l’a inscrite, à son insu, à un club de rencontres. Le problème, c’est que Lucie est un tantinet « androphobe », que le premier prétendant arrive accompagné de sa possessive mère et que le second est un excentrique belge qui parle des femmes avec dureté et irrespect. Ne serait-ce pas Momo la soudure, célèbre proxénète belge, en quête de chair fraîche ? Si, de surcroît, les beaux-frères s’en mêlent, et qu’un énigmatique voisin fait des apparitions surprises, c’est pas gagné d’avance. Y a-t-il vraiment pas de mâle à ça ? » Tarifs : adultes 7 € enfants de moins de 12 ans 3€. Vendredi et samedi 18 et 19 avril à 20h30. Salle des Fêtes de Longny-au-Perche.

Le Festival Zik'Orne organise sa sixième édition tout ce week-end à Passais La conception. Retrouvez sur scène en tête d'affiche Deportivo, Maranto & The Bayans ou encore Mado mais aussi des talents de la scène régionale.

Tendance Ouest est partenaire du cirque BORSBERG. Il s'arrête tout ce week-end de Pâques à La ferté Macé. De samedi à lundi à 15h + une séance à 18h demain samedi.