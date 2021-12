Playoffs : les joueurs du CBC se mettent en scène

Le film mis en ligne sur le site du club dure un peu plus de deux minutes et retrace le parcours d'un joueur qui a travaillé toute la saison pour gagner sa place dans l'équipe et donc participer au playoffs. "Il s'agit d'une métaphore du public qui a suivi le club toute la saison et dont la présence sera indispensable à l'équipe pendant les playoffs", explique le jeune réalisateur caennais.

Alors qu'il reste un match au CBC en saison régulière, contre Sceaux ce samedi 20 avril au Palais des Sports, les playoffs commenceront le 17 mai prochain. Les hommes d'Hervé Coudray seront alors en déplacement pour le premier match de la série avant de recevoir pour la belle, le vendredi 23 mai (20h).