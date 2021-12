Bryan Coquard remporte le 75ème Paris-Camembert

Un groupe de 5 coureurs (De Pauw, Chinello, Blain, Vermeulen et Jakin) s'était échappé ce matin dès le cinquantième kilomètre. Mais leur avance, qui a compté jusqu'à 5mn20, s'est amenuisée à l'arrivée dans le Pays d'Auge.

Puis la course s'est comme chaque année : emballée dans son circuit final. Cédric Pineau franchi le premier la côte de La Hunière. Anthony Delaplace étaient en tête au sommet du Mur des Champeaux. Mais nouveauté de cette 75ème édition : les derniers kilomètres de Paris-Camembert présentent un profil plus compliqué, avec la côte du Renouard à 10% et La Cavée à Crouttes qui est à 14%.

Delaplace a été repris, Jules Simon était en tête au sommet de La Cavée.

A 8 kilomètres de l'arrivée, un peloton de 28 coureurs avec tous les favoris menait la course, avec beaucoup d'attaques dans la descente vers Vimoutiers et la ligne d'arrivée, franchie en vainqueur par Bryan Coquard, devant Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale) et Laurent Pichon (FDJ).

Bryan Coquard avait terminé Paris-Camembert en 5ème position, l'an dernier.