Lana Del Rey la joue "West Coast"

C'est lors du festival Coachella dans le désert de Californie ce week-end que la chanteuse Lana Del Rey vêtue d'une jolie robe orange fluo, a fait découvrir pour la première fois au public son titre "West Coast" issu de son nouveau disque "Ultraviolence" dont la sortie est attendue le 1er mai.

Un morceau plus électro que ses prédecesseurs mais toujours aussi aérien comme elle sais le faire. Le clip fait voyager dans un univers vintage en noir et blanc, un avant-goût de l'album qui a envoûté déjà plus de 2 400 000 internautes.