La course présente une nouveauté. L'ajout de 2 côtes entre le mur des Champeaux et l'arrivée : la côte du Renouard à 10% et La Cavée à Crouttes qui est à 14%. 14 équipes prendront le départ à 11h05, à Mantes en Yvelines. L'arrivée est prévue vers 16h30, à Vimoutiers.