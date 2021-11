76540. Rouen : des SMS pour lutter contre la délinquance commerciale

Après Vigipirate, voilà Vigicommerce, un dispositif pour lutter contre la délinquance qui touche les commerces : escroqueries, cambriolages, vols à l'étalage... Déjà existant dans le département, notamment à Dieppe, Vigicommerce s'étend aujourd'hui sur les territoires de Rouen et Elbeuf. Le dispositif repose sur une communication plus rapide que celle des voleurs.

Imaginons qu'un commerce subit un vol et que le butin du délinquant est insuffisant à son goût. Il y a des chances pour que celui-ci réitère dans autre commerce plus ou moins proche. Le commerçant victime alerte le forces de l'ordre. Ces dernières - police ou gendarmerie nationale - envoient au nom de la Préfecture des SMS d'alerte à tous les adhérents du dispositif. Sur le message figurent le lieu, la date et l'heure des faits, le mode opératoire, une description des auteurs et de leurs éventuels véhicules. Les commerçants pourront alors voir venir.

Pour une restauratrice du centre-ville rouennais récemment braquée, le dispositif ne suffira pas : "Ils peuvent se faire beaucoup d'argent en très peu de temps et facilement, donc ils se donnent le mot et recommencent." La Préfecture, elle, se veut plus optimiste et montre l'exemple de Dieppe, où le dispositif est à l'oeuvre depuis juillet 2013, comme exemple. Dans cette ville, 420 commerçants ont adhéré à Vigicommerce, pour un résultat de 5 SMS diffusés. Une mise en garde a permis en juillet de mettre en fuite deux escrocs à la fausse monnaie.

La Direction de la Sécurité Publique de Seine-Maritime pense elle aussi que ce dispositif permettra d'aller "très vite" et d'éviter bien des délits.