Sortir dans la Manche: mercredi 9 avril

C'est le carnaval à Cherbourg à partir de vendredi ! Petits et grands sont invités à profiter de 3 jour de fête dans les rues de la ville. Vendredi, c'est principalement pour les enfants et le week-end, c'est pour tout le monde ! Le programme est à retrouver sur www.ville-cherbourg.fr





Ce mercredi soir, théâtre à Tourlaville : le Roman de Monsieur de Molière avec Jacques Weber. La pièce retrace l’enfance de l’auteur, l’odeur des tréteaux, ses souffrances et ses rapports avec le pouvoir, la censure et le poids de l’étatisme. Dernière représentation ce soir à 20h45 à l'espace culturel Buisson.









La fête foraine a débarqué ce samedi à Cherbourg. Jusqu'au 27 avril, elle occupe les parkings du grand et petit perroquet. Amateurs de sensations fortes comme avec les nouveaux « mega extrem » ou « spring break » ou d'amusement en famille, profitez en avec les pass offert par Tendance Ouest. Rendez-vous directement dans nos studios de Cherbourg, 21 rue Albert Mahieu.