Sortir dans l'Orne: mardi 8 avril

Ce week-end, profitez des journées du pilotage avec le Bagnoles air club à l'aérodrome des Bruyères de Bagnoles de l'Orne. Vous pourrez profiter d'une séance d'initiation au pilotage.Inscrivez vous dès maintenant sur www.bagnoles-ac.com Rendez-vous sur place samedi et dimanche. La 20ème édition de Ciné-Environnement est un festival de cinéma organisé par une équipe d'étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole Auguste Loutreuil de Sées dans l'Orne. Ca commence aujourd'hui mardi jusqu'à samedi. Cette manifestation a pour objectif de favoriser la prise de conscience environnementale de tous types de publics, scolaires, étudiants, grand public, en lien avec la découverte d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Pour cela, Ciné-Environnement propose une programmation de films de tous genres et de tous formats autour de problématiques environnementales, sociales et économiques, accompagnée de rencontres avec des professionnels, de débats, d'animations, d'expositions. C'est au cinéma Le Rex de Sées. Il y a du théâtre à Flers, avec la pièce Emilia. Un jour de grand hasard, Emilia retrouve Walter, dont elle a été la nourrice pendant dix-sept ans. 20 ans se sont écoulés mais Walter la reconnaît et l’invite à faire la connaissance de sa famille dans sa nouvelle maison, sur scène : un carré de cartons recouverts de plaids. La vieille souris-nourricière l’écoute raconter sa réussite, entouré de sa femme et de son fils. Walter, dont la situation n’est pas aussi parfaite qu’il n’y paraît, ne perçoit pas le dénuement dans lequel est tombée son ancienne nounou. Cette nuit-là, l’amour inébranlable qu’Emilia voue à cet homme qu’elle a élevé la mène jusqu’à l’extrême. Depuis sa cellule de prison, la dame nous parle d’amour inconditionnel et nous guide dans ses souvenirs. C'est à 20h30 au forum de Flers.