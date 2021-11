En France ce genre de chiffre descendrait bien plus bas, mais outre-Manche les résultats sont tout autres. Les Britanniques ont plus de facilité à prendre congés avec leur ancien partenaire selon une étude du Daily Mail.

Cela touche principalement la tranche 25-35 ans et les people comme récemment Gwyneth Paltrow et Chris Martin tous les deux aux Bahamas alors qu'officiellement ils ne sont plus en couple.