Valentin Madouas s'offre la Fernand Durel !

Le jeune représentant du comité de Bretagne, Valentin Madouas s'est adjugé ce dimanche, le Grand Prix Fernand Durel, à Gavray. Le jeune breton, pas encore 18 ans, a dominé de la tête et des épaule, la course nationale junior manchoise de la tête et des épaules.