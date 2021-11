Les lycéens de Mézen, à Alençon, viennent de remettre en état des véhicules: ambulance de pompiers, camion poubelle... qui, chargés de livres et de matériel informatique et médical, ont pris dimanche 6 avril la direction du port du Havre pour embarquer, destination le Mali … dans le cadre du jumelage entre Alençon et Koutiala.

Gaël Derouet, l'un des élèves impliqués dans ce projet: