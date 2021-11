Sortir dans l'Orne: lundi 7 avril

Ce week-end, le night tuning club 61 organise son 1er meeting à Vimoutiers. L'entrée est à 1€ par jour pour le public, et pour ceux qui souhaiteraient exposer leur voiture ou leur moto, c'est 6€ pour 1 jour et 10€ pour les 2. Rendez-vous samedi de 17h à 00h et dimanche de 9h00 à 17h30.

C'est la semaine de l’industrie à la biscuiterie de l'abbaye ! Toute cette semaine, profitez de visites orientées vers la démarche industrielle et alimentaire des métiers. C'est gratuit, à Lonlay l'abbaye.

Mardi à Alençon, spectacle Millenium pour miss Blandine. Spectacle Jazz et polar dans le cadre de culture polars. Un piano, un sax, une basse, une batterie, une machine à écrire, un colt dans son holster, quelques bouteilles de whisky et de bourbon... Bienvenue à l'agence "Continental Brisset et fils", enquête en tout genres... Des "privés" pas comme les autres pour un concert évocation du monde du polar. Le roman noir, depuis des décennies, l'un des miroirs les plus fidèles de nos sociétés, tout particulièrement des rapports sociaux et de la face sombre de l'âme humaine... Sur réservation (billets à retirer à la médiathèque Aveline). C'est à l'auditorium demain mardi à 20h30 et c'est gratuit.