76540. Le Mouton Noir, véritable symbole de Rouen

Une crêperie, c’est un classique. Une crêpe complète plus une beurre sucre pour faire couler et le tour est joué. Mais détrompez vous, le Mouton Noir est LA crêperie alternative de Rouen.

Pas si classique...

Entre la galette de l’internaute saveur poulet curry et la non moins surprenante galette Auvergnate qui associe pruneaux, fourme d’Ambert et lardons, on aurait envie de goûter à tout ! Et en dessert que dire de la crêpe miel et caramel au beurre salé, si ce n’est qu’elle permet de clôturer le repas de la plus belle des manières dans une crêperie qui en vaut vraiment le détour. En outre, le Mouton Noir est situé dans une petite rue piétonne très charmante, à deux pas de la station de métro Palais de Justice.

Vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas vous rendre dans cette crêperie tenue d’une main de maître par un couple aussi serviable que sympathique qui propose d’ailleurs uniquement des produits faits-maison. Enfin n’hésitez pas à faire un tour sur la page facebook de l’établissement pour être tenu au courant des nouvelles recettes voire même pour proposer les vôtres qui, qui sait, se retrouveront peut-être bientôt dans vos assiettes...

Pratique : Le Mouton Noir,10 rue Percière à Rouen. Tél. 09 81 33 35 34. www.le-viking.com / association.viking@gmail.com