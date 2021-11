76540. L'union UMP-UDI, c'est fini ?

On les a retrouvés crispés, après leur défaite face au maire sortant Yvon Robert. Entre Jean-François Bures et Patrick Chabert et entre l’UMP et l’UDI, le désamour pointe déjà. Quelques minutes après la publication des résultats, Jean-François Bures affirmait être le nouveau visage de l’opposition à Rouen. Pas au goût de Patrick Chabert, qui se rêve en leader de la dite opposition. Les mots employés, à chaud, sont durs : “Je regrette que l’on ait pas réalisé la fusion comme je l’avais voulu dès le début. Le centre aurait dû prendre la tête de liste à Rouen.Je pense qu’avec un centriste en tête de liste, nous aurions fait un bien meilleur résultat.” Et le leader centriste d’évoquer un groupe UDI autonome au futur conseil municipal. Véritable menace ou mouvement de menton ?

Quoiqu’il en soit, le rêve d’une opposition unie semble s’éloigner...