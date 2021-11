Transformers : quand les robots du cinéma prennent vie

Plusieurs agriculteurs se sont réunis et ont réfléchi à une manière de recycler intelligemment les voitures robots utilisées dans la franchise Transformers. Dans les films les véhicules se transforment vraiment en géants d'acier sauf que ça c'est censé être fictif. Ils se sont mis à 11 pour réussir ce pari fou, faire revivre ces engins normalement destinés à la casse.

En étudiant des plans sur internet et avec beaucoup d'huile de coude ils sont finalement parvenus à leurs fins : recréer la magie du cinéma dans la vraie vie. Leur machine atteint jusqu'à 12 mètres de hauteur et le prix de ces créations oscillent entre 1 200 et 11 500 euros.

Le résultat vaut le coup d'oeil et pourrait devenir après la muraille un passage obligé pour peu que vous soyez un touriste cinéphile.