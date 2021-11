Sortir dans l'Orne: mardi 1er avril

C'est aujourd'hui mardi 1er avril que ré-ouvrent les muséales de Tourouvre. Les muséales regroupent le Musée de l’Emigration française au Canada , un espace d’expositions temporaires, une boutique.

C'est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de14h à 18h à Tourouvre.





Ce mardi soir au quai des arts d'Argentan, Cheval : un Conte poétique et philosophique. Le Président d’un pays marginal nomme l’un de ses chevaux Premier Ministre et l’intronise dans le luxe décadent de son bureau. Cheval est le dernier espoir de Président qui reste cloîtré par peur de l’extérieur et de ses propres concitoyens. Dans la tension angoissante entre le fantasme et le monde réel, la vie commune qu’ils s’inventent tient du burlesque par la confrontation de leurs différences culturelles.

Président, autoritaire et d’abord engoncé dans le décorum de l’Etat, se laisse peu à peu aller alors que Cheval, d’abord terrorisé se requinque et prend de l’assurance.

Inspirée de la légende romaine de Caligula qui aurait nommé son cheval consul, cette rêverie philosophique à deux voix oscille entre réalisme et absurdité, entre cocasserie et tragique. C'est à 20h30.







Herues du conte : contes sucrés-salés demain mercredi à la médiathèque d'Argentan. Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de partir à la découverte d’un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et la clé de la maison des contes...

(tout public à partir de 5 ans)

Bibliothèque jeunesse 2 ème étage demain mercredi à 15h.