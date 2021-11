76540. Yvon Robert (PS) réélu maire de Rouen avec 46% des voix

Le verdict est tombé. Yvon Robert est donc reconduit à la tête de la mairie de Rouen. Il a obtenu environ 46% des voix, et devance Jean-François Bures (UMP), le candidat de la droite et du centre (41%). Guillaume Pennelle (FN) réalise quant à lui un score plus faible qu'au premier tour (12%). Mais la présence de ce dernier dans cette triangulaire aura clairement bénéficié au maire-sortant.

Les résultats définitifs seront connus dans les prochaines minutes.

Présent au siège du Parti socialiste de Rouen, où la nouvelle a été reçue avec joie et soulagement, Yvon Robert devrait s'exprimer d'une minute à l'autre. Valérie Fourneyron, à qui il a succédé en 2012, actuelle ministre des sports, est présente à ses côtés.