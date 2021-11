14118. Caen : la mobilisation autour de Najat Vallaud-Belkacem

L'actuel maire de Caen, Philippe Duron, qui se bat pour sa réélection s'est allié avec le candidat écologiste Rudy l'Orphelin. Les deux hommes et leurs 53 colistiers souhaitent mettre toutes leurs chances de leur côté pour faire barrage à la droite et à Joël Bruneau (UMP).

Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre, était présente pour leur apporter son soutien et mobiliser les militants et symphatisants de gauche afin de "convaincre les abstentionnistes et leur faire prendre conscience de l'importance de leur vote".