Toutes les semaines, du lundi au samedi, les sept membres d'une chaleureuse équipe accueillent et conseillent plus de mille personnes en téléphonie fixe ou mobile et en ligne Internet, ce qui place la boutique parmi les plus dynamiques de France.

Pratique. Club Bouygues Télécom, Centre commercial, Mondeville 2. Tél. 02 31 70 39 40.



