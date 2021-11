Automobilistes, motards, cyclistes et piétons invités à être plus courtois entre eux

L'Association française de prévention des comportements sur la route (AFPC) présente la 15ème Semaine internationale de la courtoisie sur la route dans une vingtaine de pays francophones. Cette nouvelle édition est spécialement dédiée à une meilleure entente entre tous les usagers de la route : automobilistes, motards, cyclistes et piétons.

Chaque année, l'objectif de cette manifestation est d'améliorer les comportements des conducteurs et piétons sur les routes et en ville tout en leur faisant adopter un esprit de courtoisie, pour plus de sécurité et surtout moins de stress.

Pendant une semaine, des opérations de sensibilisation et des actions pédagogiques sont organisées par les adhérents et sympathisants de l'AFPC dans les communes, les entreprises, les établissements scolaires et les organismes partenaires.

Parmi les différents rendez-vous organisés cette année, quatre jours d'information autour du thème "Conduire et se déplacer autrement" se tiendront dans le cadre du salon "Vivre autrement", du 21 au 24 mars au Parc Floral de Paris, à travers des rencontres et des animations pour tous les publics.



