Salon habitat, déco et jardin à Caen

Pour fêter les premiers jours du Printemps, ce sont près de 150 exposants qui seront présents pour faire découvrir aux visiteurs les nouvelles tendances de cette année 2014 en termes d’Habitat, de Décoration et de Jardin.

En attendant la fin de la reconstruction du hall 2 prévue pour juin, les visiteurs iront à la chasse aux nouveautés sous deux chapiteaux d’une surface d’exposition de 7500 m². Dans le premier, ils pourront dénicher les dernières tendances en matière d’habitat, d’éco habitat, de construction et de décoration.

Un tunnel arboré les emmènera ensuite vers le second chapiteau à la découverte de l’univers du jardin et de l’aménagement extérieur.

Le salon est toujours divisé en 3 pôles:

Habitat – Eco-habitat – Construction et Rénovation

Décoration et Aménagement intérieur

Jardin et Aménagement extérieur

Ouvert vendredi 21 mars de 10h à 21h et samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mars de 10h à 19. Entrée à 4€ (gratuit pour les moins de 12 ans).

Ecoutez Dominique Plantrose nous présenter cette nouvelle édition: