2ème salon Habitat, Déco, Immo & Jardin à Bayeux

Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l’Habitat s’exposent à la salle des Banquets “La Comète” de Bayeux:

Habitat

Espace Déco

Immobilier

Energies renouvelables

Nature et jardin

Constructions, rénovations, déco, tous les profils sont concernés par ce salon. Amateurs de gastronomie, ne manquez pas la venue dimanche de Norbert Tarayre le célèbre fnaliste de Top Chef. Il vous donnera des conseils pour réaliser de savoureuses recettes. Les inscriptions à ses ateliers sont à faire à l'avance dès à présent en appelant au 06 34 47 97 80 ou en écrivant à contact@isiscom-events.fr

Retrouvez le programme complet sur www.isiscom-events.fr

Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche à la salle La comète à Bayeux. Entrée à 2€pour les plus de 16 ans, gratuit pour les plus jeunes.

Ecoutez Pierre Delarue, organisateur de l'événement avec Isis Events, nous parler du salon: