5ème salon Habitat, Déco & Jardin à Argentan

Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l’Habitat s’exposent:Habitat, Nature et jardin, Immobilier, L'espace Déco et lesEnergies renouvelables.

Le dimanche, Norbert Tarayre sera l'invité de l'événement. L'ancien candidat de Top Chef et animateur culinaire de M6 proposera des démonstrations et défis culinaires aux visiteurs. Vous pourrez aussi vous procurer son livre "J'ai pas un radis" plus de 45 recettes faciles et économiques.

L'entrée est à 2€, plus d'infos sur www.isiscom-events.fr

Ecoutez Pierre Delarue, organisateur avec Isiscom Events, nous présenter ce week-end: