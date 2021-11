Notre recette de la semaine : des ris de veau aux morilles

Ris de veau aux morilles

Pour 4 personnes

Trempage : 3 heures

Préparation : 25 mn

Cuisson : 30 à 35 mn

Ingrédients :

4 noix de ris de veau

2 oignons

2 carottes

200 g de beurre

400 g de morilles

25 cl de crème fraîche

Sel, poivre

Choisissez des ris de veau bien blancs et demandez au tripier de retirer la membrane gélatineuse et la gorge, trop filandreuse. Faites-les dégorger pendant 3 h à l’eau froide.

Pelez et émincez les oignons. Pelez et coupez les carottes en rondelles. Rincez les ris de veau à l’eau froide et épongez-les.

Faites fondre 150 g de beurre dans une cocotte qui contient juste les ris. Ajoutez les carottes et les oignons. Remuez sur feu moyen pendant 5 mn, puis versez-y les ris.

Faites cuire 25 mn sur feu doux, en couvrant la cocotte à moitié et en retournant assez souvent les ris.

Lavez les morilles sous l’eau froide et épongez-les. Coupez les queues. Faites-les sauter doucement dans une casserole avec le reste de beurre. Ajoutez la crème et laissez étuver doucement. Saler et poivrez.

Lorsque les ris sont cuits, égouttez-les et passez le jus de cuisson. Ajoutez-les avec leur jus dans les morilles à la crème. Remuez délicatement et faites étuver le tout à couvert pendant 5 mn. Servez dans un plat chaud.