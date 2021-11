En Haute-Normandie, la Banque publique d'investissement a soutenu plus de 2.200 entreprises en 2013

L'objectif affiché de la BPI : soutenir l’innovation et permettre, notamment, une réindustrialisation du pays. En Haute-Normandie, ce groupe public de financement et d’investissement d’entreprises, regroupant Oseo, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Entreprises ou encore le Fonds stratégique d’investissement, a soutenu 2 201 sociétés en 2013, à travers divers dispositifs financiers. Soit 311 millions d’euros de risques pris. Financement à court terme, projet de développement, innovation... La BPI “simplifie et accentue le soutien public. Il faut pouvoir intervenir partout, dans toutes les étapes de la vie d’une entreprise”, explique Jérôme Rousseau, le directeur régional de Bpifrance, depuis ses bureaux de la place Saint-Marc.



Le cas Robocath

Non loin de là, dans la pépinière “Seine Biopolis”, à deux pas du CHU, Robocath fait partie de ces sociétés soutenues par la BPI. Depuis 2009, le radiologue Philippe Bencteux, aujourd’hui entouré de 12 collaborateurs, développe un projet ambitieux : la création d’un robot chirurgical spécialisé dans “la manipulation et l’organisation de cathéters ou instruments souples” dans le cadre d’opérations non-invasives. Il permettra notamment de limiter l’exposition du médecin aux rayons X.

“La BPI et la région Haute-Normandie ont apporté 800 000€, face aux 900 000 € des fonds d’investissement interrégional GO Capital Amorçage et NCI”, détaille Philippe Bencteux. Une levée de fonds indispensable pour faire grandir un projet coûteux. La BPI, “hyper-réactive quand il le fallait”, aurait eu ici un effet levier primordial. L’entrepreneur ne le cache pas : “Sans ce soutien, j’aurais été obligé de m’expatrier pour continuer à développer mon projet. La France est aujourd’hui l’un des pays qui aide le plus” estime-t-il, pour ce qui concerne les entreprises innovantes. Aujourd’hui, le prototype du robot made in Rouen est achevé et les tests de fonctionnalité et d’ergonomie ont permis plusieurs améliorations. Dans un peu plus d’un an, il faudra réaliser des essais pré-cliniques sur des animaux. Commercialisation prévue dans trois ans.