Isneauville. Seine-Maritime : Bakary Kamara lève un demi million d'euros pour ses protège-tibias connectés

C'est un produit qui doit assurer l'avenir de la marque, comme les systèmes de fixation élastique lui avaient permis de se faire connaître. À la fin du mois de mars 2019, Tibtop est parvenu à lever 554 000€ pour finir le développement et commercialiser ses protège-tibias connectés pour les footballeurs. "C'est beaucoup plus que nos espérances", reconnait Bakary Kamara, l'entrepreneur basé à Isneauville (Seine-Maritime) qui est à l'origine de l'aventure. Mais il sait déjà comment utiliser ces fonds.

Deux embauches déjà prévues

"Le plus gros poste, c'est la finalisation de la R&D (recherche et développement, NDLR) et la préparation de commercialisation du produit", explique celui qui est déjà plébiscité par des stars du ballon rond pour ses protections personnalisables. Alors qu'un partenariat est sur le point d'être signé avec les centres de formations de Caen (Calvados) et du Havre, Bakary Kamara et son associée veulent aussi embaucher deux personnes. De quoi doubler leurs effectifs actuels en rentrant dans les nouveaux locaux qu'ils veulent acquérir, "toujours sur le plateau Nord" de l'agglomération rouennaise.

Toujours sur la brèche, Bakary Kamara poursuit le développement de l'application qui permet de collecter et analyser les données captées par les protège-tibias (distance parcourue, force de frappe, positionnement...) à destination des équipes pros. Le grand public pourra également se procurer ce petit gadget. "Normalement, il sera sur le marché vers octobre", espère l'entrepreneur.