Rouen. Près de Rouen, Bakary Kamara crée les protège-tibias des stars

À 43 ans, Bakary Kamara continue d'écumer les terrains de football du Nord de l'agglomération rouennaise. Par passion, forcément, comme les 21 autres joueurs sur le terrain. Mais contrairement à eux, ses protège-tibias, il les a fabriqué lui-même. Après ses études et plusieurs vies professionnelles, il a créé Tibtop en 2016 avec son associée Virginie. Un modèle de protège-tibia unique, adaptable à toutes les morphologies, très léger avec seulement 42 grammes à la pesée et surtout personnalisable à l'envie.

Adopté par les pros

"Le principe de base, c'est de pouvoir soi-même le personnaliser à volonté avec des photos de famille, des logos de club ou son joueur préféré", explique l'entrepreneur basé à Isneauville. Mais on propose aussi des visuels que l'on a créé ou des visuels sous licence, comme DragonBall Z." Un service qui a déjà séduit des joueurs professionnels comme Mesut Özil, Ousmane Dembélé ou Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait la promotion de Tibtop sur ses réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram @tibtop_spont_bak merci ⚡️🙏🏽🙌🏽💯 #aubameyang #tibtop #pea17 Une publication partagée par Aubameyang (@aubameyang97) le 30 Nov. 2017 à 5 :42 PST

"Toute notre fabrication est made in France, même nos matières premières", précise Bakary Kamara, qui procède à l'assemblage final près de Rouen avec son associée. Un système qui permet de livrer les produits moins d'une semaine après la date de la commande. En ce moment, la marque compte une vingtaine de commandes chaque jour, pour des paires de protège-tibias vendues entre 30 et 39€.

Mais Bakary Kamara voit déjà plus loin pour sa marque : "On prépare l'arrivée d'un nouveau produit, un protège-tibia connecté." Le but de ce gadget ? "Récolter des indicateurs de performances comme la puissance de frappe ou les circuits de passes préférentiels, que le joueur pourra retrouver sur son smartphone à la fin du match." Encore à l'état de projet, ce nouveau produit sera développé en 2019. Dans le même temps, Tibtop espère continuer sa progression avec des embauches et en investissant de nouveaux locaux plus fonctionnels.