Le port de Granville voit plus grand...

Premièrement, des travaux devraient être réalisés en 2014 pour sécuriser les installations et optimiser les places dans le bassin. Coût de l'investissement, près de 600 000 €. "Dans sa mission de gestionnaire des ports, la CCI centre et sud-Manche s'attache, aux travers de ses investissements, à maintenir la qualité des installations et à apporter régulièrement des améliorations afin d'accroître le confort des usagers" indique Loïc Houssard, président de la CCI centre et sud-Manche dans les colonnes de la Manche Libre

Plus spéficiquement, Les pontons G et K seront sécurisés et gagneront respectivement 8 places pour bateaux de 13 m et 3 places pour bateaux de 15 m. Enfin, Un ponton "V" sera créé pour accueillir 12 bateaux de près de 9 m. 8+3+12= 23 places supplémentaires d'ici la fin de l'année 2014 dans le port de de plaisance de Granville

En 2015, la CCI s'attaquera à deux autres pontons en investissant 300 000 Euros...