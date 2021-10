Perdez-vous au labyrinthe de Caen dans le monde des insectes

C'est au cœur d'un dédale de 50 000 m2 de verdure que vous pouvez découvrir cette année l'univers des insectes, et vous familiariser aux secrets de la fourmi, la sauterelle ou le papillon. Munis de votre cahier de bord, c'est à vous de répondre aux énigmes qui rythmeront votre parcours.





Un parcours, six étapes





Nouvelle organisation cette année avec la mise en place d'une étape majeure où l'on parle des insectes dans leur globalité. Six pistes se divisent ensuite sur des sujets différents. Le parcours, d'une durée moyenne de 2 heures, est accessible à tous et à tous les âges (même aux poussettes ou aux personnes à mobilité réduite).





Vous pourrez également profiter de l'espace d'accueil : aire de jeux (balançoires, bac à sable géant, jeux à ressort), mini-ferme (chèvres, lapins, poules, canards, cochons d'Inde), buvette (boissons fraîches, glaces, confiseries), aires de pique-nique (couverte ou non).





Pratique : ouvert tous les jours de 10 h à 19 h jusqu'au 5 septembre. Gratuit aux moins de 4 ans, 5€ aux moins de 12 ans et 6€ pour les adultes. Tél : 06 32 90 05 80.



