Omaha Festi'v lève le voile sur programmation 2014

Le festival incontournable de l'été à Vierville, Omaha Festi'v se tiendra le samedi 9 août. Découvrez la programmation :

The Nes Nation

Groupe Tremplin : The Nes Nation réconcilie le public avec l’énergie brute et intemporelle du rock. Depuis 2011, le groupe distille des titres soignés entre Londres et New-York. Ces Ornais sont résolument taillés pour la scène, dans une dynamique rock bien calibrée. A découvrir de toute urgence !

Outernational

Ils ont en eux une part de rock New Yorkais mais aussi une myriade d’influences de musique du monde et d’influences latino. Outernational est un groupe engagé, révolutionnaire, sans compromis, avec des paroles de lutte et de libération inspirées de l’actualité. Position radicale et mépris des règles stylistiques comme le faisait The Clash.

As De Trèfle

L’aventure commence en 1997 à Tours….Depuis As de Trèfle c’est plu de 60 000 albums vendus pour les 3 premiers opus. Nouvel album février 2014. Des textes teintés d’humour, des paroles vite ancrées, un rythme qui ne faiblit pas. Avec As de Trèfle le public finit survolté ! Avec un humour grinçant irrésistible, leur énergie communicative, des chansons courtes et nerveuses, des textes amusants, leur musique est calibrée pour faire bouger les foules. De la musique qui fait gigoter de la tête au pied !

KKC Orchestra

Plus de 300 concerts depuis 2007, KKC Orchestra dispose d’une solide réputation en live. En tournée en 2014 en France, Allemagne, Suisse avec un passage à Omaha Festiv pour clôturer le festival !