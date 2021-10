61001. "Alençon Ville Avenir" et le 2nd tour des élections municipales

Pour la liste "Alençon Ville Avenir" menée par François Tollot, ces spéculations favorisent la bipolarisation de la société et stérilisent son évolution. A Alençon, il y a 3 listes avec 3 programmes différents qui ont leur raison d’être. Chacune reflète une vision différente de la société et des approches différentes pour parvenir à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés.

Dans un communiqué, la liste explique que dans une compétition sportive, les finalistes ne sont connus qu’après avoir participé aux séries et sans qu’on coupe les jambes de certains concurrents avant le départ de la course.

"Pour "Alençon Ville Avenir", l’important c’est le programme, ce sont les propositions que nous portons dans le débat public et le soutien des électeurs, que nous souhaitons le plus large possible."

La liste explique qu'elle fera le bilan le soir du 23 mars pour un éventuel second tour, et elle conclut : "Se servir de ces spéculations comme argument de campagne ne sert qu'à occulter le vrai débat de fond. Nous plaçons au centre de nos préoccupations les intérêts de la population à travers la constitution d’une vraie force de gauche."