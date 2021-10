Bison Futé voit rouge pour ce samedi 24 juillet

ACTUALISATION 7h00 - L'actualité de ce début de week-end marquée par un samedi 24 juillet classé rouge par Bison Futé dans le sens des départs et orange dans le sens des départs. Les difficultés de circulation devraient se concentrer entre 7h et 18h. Comme d'habitude, le trafic devrait être perturbé aux abords des grandes agglomérations, comme à Caen ou Rennes, sur l'A13 au niveau de Pont-l'Evêque, des péages de Dozulé et de Beuzeville, ainsi que sur les grands axes de la région (A84, N13). Restez d'ailleurs branchés sur Tendance Ouest, vous aurez toutes les infos trafic en direct toute la journée.

ACTUALISATION 12h00 - Bison Futé a vu rouge et il ne s'est pas trompé ce samedi 24 juillet. Plusieurs kilomètres de bouchons ont déjà perturbé la circulation depuis ce matin. Ça bouchonne sur l'A13, notamment au niveau du péage de Beuzeville. La circulation est dense aussi sur le périphérique caennais. Les difficultés vont continuer juqu'en fin de journée.

Bonus PDF / Le point complet sur ce samedi 24 juillet classé rouge par Bison Futé, il suffit de cliquer ...