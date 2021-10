Sortir l'été en Basse Normandie du vendredi 23 juillet

Aujourd'hui et demain , c'est le festival multi-culturel « Tout un foin » qui se déroule au Molay Littry. Et cette manifestation mérite bien son appellation « multi-culturelle » puisque vous pourrez y découvrir de la musique, du théâtre, de la sculpture, peinture, photographie ou encore de la littérature. Ce soir c'est le théâtre qui est à l'honneur à 19h avec 2 pièces de la troupe « Amavada »: Baignade recommandée et my daddy was a king. La soirée est à 4¤, celle de demain à 7¤et le pass 2 jours est à 10¤.

Ce soir, concert de Kerouault en solo et en trio à Agon Coutainville. C'est du blues à écouter gratuitement place du général de gaulle à partir de 18h.



Concert aussi à Villers sur mer dans le cadre du festival Sable Show. Ministère magouille, le groupe délire rock sera en représentation gratuite à 21h à l'amphithéâtre Perdrisot.



Et au bar-resto « Le Ranch » au Rozel dans le Cotentin, on accueille le groupe « le pied de la pompe » à 21h.



Jullouville est en fête ce soir. Un marché artisanal et des concert vous sont proposés dès 20h dans le centre ville piétonnier.



A St Pierre sur Dives, c'est « fêt'normande » ce soir! Gastronomie, produits du terroir, costumes, danse et jeux anciens sont mis à l'honneur à partir de 17h dans la cour du cloître.



Au casino de Luc sur mer, grand concert gratuit en plein air avec le tribute Cover Queen qui reprend les tubes du groupe mythique. C'est à partir de 21h30.