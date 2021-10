Le groupe Skip The Use en concert gratuit à Rouen

C'est dans le cadre des concerts gratuits de la Région cet été que le groupe Skip The Use se produira sur scène le vendredi 4 juillet. Ils seront les têtes d’affiche de l’une des quatre soirées proposées sur la presqu’île de Waddington à Rouen.

La première tête d’affiche dévoilée en janvier est le groupe anglais Metronomy, qui jouera jeudi 3 juillet 2014.

Après les quelque 80 000 ventes de leur album Can be late en 2012, suivies d’une tournée non-stop à guichet fermé, l’année 2014 sonne le retour des Skip The Use avec leur nouvel opus sorti le 24 février, classé en quelques jours parmi les meilleures ventes d’albums en France.

Les concerts gratuits de la région

Suite au succès rencontré par les concerts gratuits de la Région lors de l’Armada, la Région a décidé de renouveler la manifestation en 2014, cet été, pendant 4 soirs, sur la presqu’île de Waddington à Rouen. L’idée est de s’appuyer sur les talents régionaux : la première partie sera assurée par un groupe haut-normand sélectionné par le Réseau des Musiques Actuelles (RHMAN). Les lycéens seront également associés à la manifestation à travers un appel à candidatures. Une tête d’affiche d’envergure nationale ou internationale clôturera chaque soirée.