J-1 avant la journée de la femme à Rouen

Samedi 8 mars :

- "Les femmes artistes", visite et conférence à 14h30 et 16h30 au musée des Beaux-Arts à Rouen.

- "Voix de femmes" et "Regards d'enfants sur l'égalité entre les femmes et les hommes", théâtre forum à 15h, salle Festive Avenue des Coquelicots à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Mercredi 12 mars :

- "Du droit de vote à la parité, quelle place pour les femmes dans la vie publique aujourd'hui ?", conférence et concert d'ESKELINA à 15h à l'Hôtel de Région à Rouen. Réservations : invitation.region@hautenormandie.fr

Jeudi 13 mars :

- "La journée des femmes", au centre André Malraux, rue François Couperin à Rouen où le Groupe Femmes du Collectif Animation des Hauts-de-Rouen présente le fruit de son travail.

La fête commence dès 13h avec un café/thé gourmand placé sous le signe des recettes de grands-mères. Trois quarts d’heure plus tard, la compagnie rouennaise Raz’Bitumes se produira dans un spectacle intitulé Les dessous des princesses. S’ensuivra un échange avec le public pour débattre du thème de la journée.