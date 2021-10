Sortir dans l'Orne : vendredi 7 mars

Le concert de l'Asso la classe, c'est samedi soir à Saint-Hilaire-sur-Risle. Venez Découvrir les Goguettes en trio (mais à quatre) ! Qu'est ce qu'une GOGUETTE ? Une goguette, ça consiste à changer les paroles d’une chanson connue pour commenter l’actualité politique... Venez (re)découvrir cette grande tradition chansonnière dans une soirée remplie d'éclats de rire et de voix ! C'est à 21h demain.

Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours. Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Ce vendredi ouverture de 10h à 12h et de 14h à18h, et tout ce week-end de 14h à 18h. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter en appelant le 02 33 05 32 30 vendredi à 9h30 et 14h30.