Toutes nos idées sorties autour de Caen

Foire aux greniers au Parc-expo

Rendez vous au Parc des expositions pour la 35ème édition de l’annuelle Foire aux Greniers de l’amicale des cheminots. Dimanche 9 mars, ouvert au public de 8h à 20h au Parc des Expositions de Caen.

La bonne nouvelle de ce début d’année pour les amoureux des animaux, c’est la réouverture du zoo de Jurques. Le parc animalier revient en 2014 avec beaucoup de nouveautés qui raviront les enfants et leurs parents. A seulement 30 minutes de Caen, offrez à votre enfant une immersion dans la vie du zoo. Faites-lui découvrir les coulisses du parc. Le “soigneur junior” pourra, tous les mercredis, samedis et dimanches, découvrir le quotidien d’un membre de l’équipe animalière et il aura l’occasion de partager des moments privilégiés avec des animaux du zoo, comme par exemple Bambou le panda roux (en photo), une petite femelle arrivée au parc en 2011. Autre nouveauté, le parc des makis, des lémuriens, sera ouvert au public à certaines heures de la journée. Les visiteurs pourront traverser leur territoire et approcher le groupe en compagnie des soigneurs. Tous les jours de 10h à 17h (15,50€/9,50€)www.zoodejurques.fr.

Vos idoles reprennent vie

The “Eight Killers” revisitent les Blues Brothers lors d’une soirée au casino de Ouistreham. Huit artistes seront sur scène pour deux heures de spectacle endiablé !

Samedi 8 mars 2014 à 20h (15€/12€) au casino de Ouistreham. Réservations au 02 31 36 30 00.

Le film asiatique sur les planches

Cette année se tient la 16e édition du Festival du film asiatique de Deauville, l’occasion de découvrir plus de 20 films en compétition.

Du 5 au 9 mars (de 5€ à 35€) au CID de Deauville. Infos au 02 31 14 40 00.

Holiday on Ice revient en France en 2014 après 2 ans d’absence, et présente un spectacle exceptionnel et inoubliable avec les mythiques patineurs Philippe Candeloro, Surya Bonaly, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. La célèbre revue sur glace fête 70 années de succès ininterrompu et rassemble pour la première fois les plus grands champions français pour une tournée unique et magistrale avec la troupe. Ces illustres personnalités se succèderont sur la glace et proposeront leurs plus grandes prouesses techniques au coeur des chorégraphies les plus célèbres d’Holiday on Ice. Découvrez un plateau unique de champions et bien sûr ce qui fait la magie d’Holiday on Ice : performances, roues, “kick lines”, costumes lumineux et feux d’artifices.

Mardi 11 et mercredi 12 mars à 20h30 (30€/69€) au Zenith de Caen. Précisions sur www.zenith-caen.fr.

La pêche fluviale dans les rivières de première catégorie ouvre le 8 mars : c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les coins de pêche près de chez vous. Dans les environs de Caen, l’Odon, est la rivière la plus proche et la plus accessible. Pas besoin d’être connaisseur pour s’adonner à ce loisir. Pour une initiation en douceur et pour ne pas effrayer le poisson, faites-vous accompagner d’un moniteur ou d’un guide de pêche ! Le premier prodigue une véritable initiation à l’écosystème, il vous familiarise avec le matériel et les techniques, telles que la pêche à la mouche ou la pêche au leurre artificiel, et propose également des stages pour débuter ou se perfectionner. Le guide de pêche, lui, aidera les connaisseurs à appréhender une région méconnue et à en découvrir les parcours favoris des habitués.

www.guidepechenormandiebretagne.com.

Le centre équestre d’Hérouvilette propose aux enfants à partir de 6 ans une matinée “jeux équestres” en campagne et baie de l’Orne. C’est mardi 11 mars de 10h à 12h (28€) au Centre équestre d’Hérouvillette. Reservations au 02 31 24 23 57.

Mettez la main à la pâte ou plutôt dans la pâte lors d’un atelier poterie. Laissez libre court à votre créativité et donnez forme à vos envies, mercredi 12 mars de 10h à 11h (5€/8€) à la Poterie du Mesnil, Bavent. Reservations au 02 31 84 82 41.

Revenez sur les pas de vos ancètres et artisans de la ville de Caen avec un atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, les mercredis de 15h à 17h30 (5€) au musée de Normandie. www.musee-de-normandie.caen.fr.

La ferme culturelle du Bessin vous attend pour une grande chasse au trésor ! Parfois lunatique mais toujours sympathique, le dresseur de foule invite le public à ses jongleries, dimanche 9 mars à 15h (6€/8€) à la ferme culturelle du Bessin à Esquay sur Seulles. Infos au 02 31 21 05 62.

Appréhendez les arts plastiques à travers le modelage, le dessin, la peinture, le collage, la gravure… L’Atelier Ecuyère reçoit les enfants pendant toutes les vacances ! Vous pouvez vous inscrire à un cours, ou deux, ou trois ou plus…C’est comme vous voulez ! Du 10 au 14 mars (17€ pour un cours/75€ les 5 cours) à l’Atelier Ecuyere. Infos au 06 09 20 42 45.

Pour les petits et les plus grands, patineurs en herbe ou amoureux de la danse, laissez vous tenter par une nocturne en musique à la patinoire de Caen, animée par le DJ Pop The Fish : rendez-vous vendredi 7 mars à 21h15 (3,10€/4,10€) à la Patinoire de Caen. Infos au 02 31 30 47 40.

Diane Tell à Mondeville

Seule sur scène, une guitare entre les mains, Diane Tell offre au public son nouveau répertoire et revisite ses plus grands classiques.

Mardi 8 mars à 20h30 (10€/12€) au carrefour socio-culturel de Mondeville. Tél. 02 31 82 22 73.

Du mobilier qui a du chien

L’association Quai des Créateurs présente le travail de quatre artisans-créateurs sur le thème du “mobilier design”. L’exposition a lieu à l’Atelier des Créateurs.

Jusqu’au 29 mars, du mardi au samedi de 12h à 19h à l’Atelier des créateurs, rue Mélingue.

Gaëtan Roussel au Cargö

Gaëtan Roussel, ancien leader de Louise Attaque, présente son deuxième album solo “Eolienne”, dont les chansons paraissent immédiatement familières.

Mercredi 12 mars à 20h30 (27€/30€/33€) au Cargo. Réservations sur www.lecargo.fr.

Rencontres inédites et insolites

Entre sculptures et photographies, allers retours entre deux destins de créateurs dont les œuvres nous entraînent au cœur de leur imaginaire.

Tous les jours sauf le mardi jusqu’au 11 mai au musée des Beaux-Arts (3,20€/gratuit -26).

Elliott Murphy, à jamais une légende

Pour Elliott Murphy, la musique et la littérature sont indispensables car “c’est l’art qui nous console, nous élève et nous rend heureux”. A découvrir au BBC.

Jeudi 13 mars à 20h (12€/16€/19€) au Big Band Café. Réservations sur www.bigbandcafe.com.

Entre réalité et microcosme

Thierry Farcy expose dessins et photographies de sculptures de glace. Il veut, à travers l’utilisation de cette matière, traduire le côté éphémère de la vie.

Jusqu’au 12 mars à Samdi Galerie, rue saint martin, tous les jours sauf le lundi de 15h à 19h.

Tous en chœur

“Le revenant” est un conte philosophique drôle, grinçant et pathétique écrit il y a plus d’un siècle, et aux résonances étrangement contemporaines. Dominique Boisjoly sera pour l’occasion accompagné de l’ensemble vocal de Canisy.

Dimanche 9 mars à 20h à l’église Saint-Nicolas de Caen. Infos au 09 51 75 36 44.

Prière

Le groupe Notre-Dame Mère de la Lumière organise une soirée de louange entre musique, chants et buffet convivial.

Samedi 8 mars à 20h à l’église Notre-Dame de la Gloriette, parvis Notre-Dame à Caen. Précisions sur www.ndml.fr.

Commémorations. L’ensemble choral franco-allemand donnera une représentation à l’occasion du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin.

Dimanche 9 mars à 17h, entrée libre, à l’Eglise Saint Pierre.

L’impro, un défi pour beaucoup

À l’occasion des vacances scolaires, le festival Improvise souhaite initier le public à toutes formes d’improvisations à travers des ateliers de danse, d’arts plastiques, de vidéo, d’écriture, de cirque, de théâtre et de clown. Les ateliers du matin sont réservés aux enfants (de 6 à 18 ans), ceux de l’après midi aux adultes ou familles. Pourquoi ? Pour revenir au sens premier de l’art, l’expression la plus spontanée possible. Nous avons tous des choses à exprimer : ce qui nous manque parfois pour nous lancer, que ce soit avec un pinceau, un micro, ou simplement en bougeant notre corps, c’est le courage ou encore le grain de folie qui permet de lâcher prise et d’oublier le regard de l’autre. Deux soirées spectacles (les 12 et 14 mars) illustreront et mettront en pratiques les techniques de l’improvisation.

Pratique. Du 10 au 14 mars (2¤/atelier, 5¤ pour l’ensemble des spectacles) à la MJC du Chemin Vert. Infos au 02 31 73 29 90.

Les poètes s’invitent en Normandie

Depuis 1998 et pour sa 16e édition, le Printemps des poètes nous invite à célébrer la poésie sous toutes ses formes. Il sera cette année “au cœur des arts” car en lien étroit avec le chant, la danse et le théâtre. Pendant quinze jours, plusieurs bibliothèques, musées, et associations se rassemblent pour vous proposer lectures à voix haute, rencontres et autres concours autour de l’expression poétique. Ainsi, deux comédiennes vous entraînent le 9 mars dans l’univers de Jacques Prévert dans la maison même du poète, à Omonville-la-Petite, dans la Manche. L’association caennaise Tempo Tango vous invite à la soirée du 15 mars à une lecture musicale des plus beaux poèmes de tango argentin tandis que le Carrefour socio-culturel de Mondeville organise jusqu’au 20 mars le festival de poésie féminine Talents Aiguilles.

Du 8 au 23 mars, à Caen et dans ses environs. Plus d’infos sur www.printempsdespoetes.com.

La SMN racontée

Les mots d’une femme pour dire les jours de la Société Métallurgique de Normandie, de l’aube de sa naissance au crépuscule laissé par sa dernière coulée.

Jusqu’au 16 mars (4€) le week-end à 16h au Musée de Normandie. Infos au 02 31 30 47 60.

Arromanches en grand format

Un rendez-vous atypique au cinéma circulaire où l’on propose de regarder le nouveau film “Les 100 jours de Normandie” qui relate l’histoire du Débarquement.

Tous les jours, de 10h à 18h (4,50€/5€). Cinéma circulaire d’Arromanches. Infos au 02 31 06 06 44.

Une balade en deudeuche !

Embarquez à bord de la mythique 2CV hors des sentiers battus lors d’un circuit dans le Pays d’Auge ou sur les plages du débarquement.

Balades 2CV Normandie, toute l’année. Infos sur www.balades-2cv-normandie.com.