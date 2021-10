Un prototype d'hydrolienne exposé à la Cité de la Mer

Mercredi 5 mars, une hydrolienne a été installée à La Cité de la Mer, tout près du sous-marin Le Redoutable. Symbole de l'évolution technologique et du rapport humain à la mer pour DCNS, concepteur de ce prototype : "C'est une manière de montrer que Cherbourg va devenir incontournable dans le domaine des Energies Marines Renouvelables (EMR) et de valoriser nos compétences et nos techniques" explique l'industriel.

Pour La Cité de la Mer, il s'agit de mettre en lumière ces nouvelles technologies avant une refonte du pavillon des expositions permanentes, à l'horizon 2016-2017. La machine, qui mesure 10 mètres de long,8 mètres de haut et pèse 20 tonnes, a déjà été testée en Ecosse. Elle avait été présentée à François Hollande lors de sa visite à Cherbourg en septembre dernier.