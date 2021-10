Notre table de la semaine : les Tisons à Ouistreham

L’établissement est aussi rustique à l’intérieur qu’à l’extérieur et respire, comme bien souvent avec ce type d’ambiance, l’hospitalité. La formule du jour (13,90€) offre à qui le veut une assiette de moules à la crème, un marmiton du pêcheur ou un bar grillé sauce béarnaise et, une crêpe caramel au lait.



Des patrons présents depuis 27 ans

La carte, qui m’apprend qu’Andrée et Jacques sont “heureux de vous accueillir depuis 27 ans”, propose aussi salades, omelettes et autres galettes mais l’option du jour remporte mes suffrages. Après des moules servies copieusement arrive le marmiton (que j’ai préféré au bar). Là encore, les proportions sont généreuses : saumon, cabillaud, St-Jacques... Le tout servi sur un fond de soupe de poissons et sur un lit de légumes. Je me régale. La crêpe, en dessert, parachève un repas agréable, dans un cadre calme et convivial. Et pour un prix raisonnable !

Les amateurs des produits de la mer apprécieront aussi de trouver aux Tissons, quatre sortes de moules flambées : Créole, au rhum, Jacquemot, à la mirabelle, Écossaise, au whisky et normande, au calvados naturellement !



Pratique. Les Tisons 74, avenue de la Mer à Ouistreham. Tél. 02 31 96 20 17.