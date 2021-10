Sortir dans la Manche : mercredi 5 mars

Le pavillon des énergies au Dézert vous accueille du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Mais le mercredi, profitez aussi d'ateliers familiaux sur les énergies renouvables ou le recyclage. Atelier fabrication de papier recyclé aujourd'hui mercredi à partir de 14h30. C'est gratuit mais appelez le pavillon des énergies pour vous inscrire. La semaine prochaine, ce sera fabrication d'une mini éolienne.



Ce mercredi soir à Coutances, profitez des vacances pour vous balader avec un animateur de l'association AVRIL afin de découvrir les rapaces nocturnes. Rendez-vous au FJT de Coutances à 20h30 pour 2 h d'observation.



Ce mercredi après-midi, dans le cadre du Mois de l'Architecture contemporaine en Normandie, le territoire rural de Périers s'ouvre pour présenter son patrimoine de terre crue construit selon la technique de la bauge.

Invités en résidence en 2012 et 2013 par la Communauté de Communes Sèves-Taute, Laurent Bouyer, artisan terre, et Nadine Portier, designer béton, ont réalisé une lecture de notre territoire et notre patrimoine, et créé des œuvres contemporaines intégrant ces deux matériaux, leur symbolique, leur modernité mais aussi leur inscription dans un terroir, une culture locale. Rendez-vous à 14h00, Place du Fairage à Périers .

