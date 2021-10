Sortir dans l'Orne : mercredi 5 mars

A l'occasion des vacances d'hiver l'espace Xavier Rousseau à Argentan vous propose 2 semaines d'activités pour vos enfants. Chaque rendez-vous à retrouver sur loisirs-argentan-exr.org



Vendredi, SOIRÉE CARRÉ PÊLE-MÊLE / Café-concert jazz vocal avec le Edith voacal trip. "Edith Vocal Trip" est un groupe rayonnant de joie sur scène, aimant jouer ensemble, cela se voit et s'entend ! Edith, qui virevolte et swingue avec une énergie débordante, dialogue avec les chorus inspirés du pianiste et les scats à la "Louis Arsmtrong" du contrebassiste-chanteur . S'appuyant sur la solide rythmique du batteur , ils invitent un trompettiste pour un grand concert très Swing. Alors, partez vite en voyage pour une joyeuse soirée vivifiante!



Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours.

Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Aujourd'hui ouverture de 10h à 12h et de 14h à18h. Puis Course d'attelage sur chambre à air

(12 ans et plus, par équipe de 3) entre 18h et 20h. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter en appelant le 02 33 05 32 30 mercredi à 9h30 et 14h30.