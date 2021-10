76681. Incendie : 600 m2 d'entrepôts ravagés à Sotteville-lès-Rouen

C'est à 22h31, lundi 3 mars, que les pompiers ont reçu un appel les informant d'un incendie important déclaré dans un entrepôt de confection et réparation de voiles, de l'entreprise Voile Pratique, rue des Bruyères Saint-Julien, à Sotteville-lès-Rouen. Vu l'ampleur du feu, les sapeurs-pompiers ont déployé six lances et une trentaine d'hommes. Vers 1h15, l'incendie a été déclaré maîtrisé, mais des sapeurs-pompiers sont toujours sur place ce mardi matin pour surveiller et éteindre des foyers résiduels. L'entrepôt s'étant entièrement effondré sur lui-même, le recours à des engins de chantier est ce matin nécessaire pour déblayer le site. Aucun blessé n'est à déplorer. On ne connaît pas pour l'heure l'origine du sinistre.