Sortir dans l'Orne: mardi 4 mars

Vous êtes un musicien normand et souhaitez vous promouvoir dans la région? Partage ta scène est un jeune réseau social qui permet aux artistes de partager leurs scènes entre eux. Musiciens, humoristes, comédiens, rendez vous dés maintenant sur www.partagetascene.com inscription gratuite





Ce mardi soir, Atelier culinaire de Gastronomie végétale à la ferme de la grande suardière. Ils vous proposeront de démarrer une cure détox pour le printemps. Les jus de légumes et l’alimentation crue sont aussi au programme. C'est de 18h à 21h à la perrière. Inscriptions sur lasuardiere@gmail.com









TENDANCE OUEST se mobilise pour les élections municipales et organise des débat dans les principales villes de la région. Ce mardi à 18h, assistez au débat d'Alençon, halle aux toiles et retrouvez ce débat en direct-vidéo sur tendanceouest.com