Sortir dans le Calvados : mardi 4 mars

A partir de demain mercredi, c'est la 16ème édition du festival du film asiatique de Deauville.

Le public est convié à assister à toutes ces séances à Deauville de mercredi à dimanche. Le pass festival est à 35 € (12 € tarif réduit – 26 ans & demandeur d’emploi). Le pass journée au choix est à 12 € (5 € tarif réduit – 26 ans & demandeur d’emploi).Accès possible aux Cérémonies d’Ouverture et du Palmarès dans la limite des places disponibles et quelle que soit la date indiquée sur le pass Journée acheté. Rendez-vous sur www.deauvilleasia.com



« Dompter la bicyclette », c'est à La Cité/théâtre à Caen. Ce texte est un rodéo. Vous allez voir un homme qui s'est mis dans la tête qu'il était capable de monter cet "animal de fer" ! Et pourtant, il n'a aucune prédisposition pour cela. Vous allez assister aux péripéties d'un homme entêté qui se lance dans une entreprise qui s'annonce d'avance perdue. De chutes en chutes... Que va-t-il se passer ? Comment va-t-il vivre cela et que vont occasionner toutes ces tentatives échouées ? Le vélo est aujourd'hui un objet de notre quotidien, mais à l'époque à laquelle Mark Twain a écrit cette nouvelle, la bicyclette était une avancée technologique qu'il a fallu apprivoiser et s'approprier... Le texte de Mark Twain est drôle et intelligent, un vrai délice ! C'est à 20h30, libre participation pour l'entrée.





Et à Cabourg, jusqu'à ce week-end, un authentique village hivernal de 2500 m² vous accueille pour quelques glissades. Patinoire couverte de 450m² en glace avec circuit extérieur, patinoire synthétique extérieur pour les plus petits, chalets de restauration, manège et trampoline ascensionnel.