Attention aux fortes vagues et au vent dans la soirée

Dans un contexte de grandes marées et de littoral fragilisé, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de fortes vagues nécessite une attention toute particulière.

Cette dépression génère une surélévation significative du niveau de la mer (surcote) qui s'ajoute à des hauteurs d'eau déjà importantes, compte tenu des forts coefficients de marée (112 pour la pleine mer de ce soir et 108 pour celle de matin). En conséquence, le niveau de la mer peut atteindre par endroit les valeurs des plus hautes mers astronomiques au cours des pleines mers de ce soir et de demain matin.



Cette dépression engendre également de fortes vagues qui, poussées par le vent très fort de secteur Ouest, puis Nord-Ouest, vont balayer tout le littoral concerné. Les vagues vont

s'amplifier en cours de journée, pour atteindre leur maximum lundi soir. Portées par un niveau de la mer très élevé, elles pourront déferler près du rivage, même dans certains endroits habituellement abrités.



La conjugaison de ces fortes marées et de ces fortes vagues va engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables des départements concernés. Le littoral aquitain, du nord de la Bretagne et de la façade ouest du Cotentin seront particulièrement exposés.

Heures de pleine mer lundi 3 mars au soir :



- Cherbourg: 22h42

- Dielette 21h22

- Carteret 21h12

- Saint Germain sur Ay 21h10

- Pointe d'Agon: 21h03

- Granville : 20h58