Une centaine de Cherbourgeois en mode "Happy" sous la statue de Napoléon !

Depuis quelques semaines, des Cherbourgeois 100% "Happy", heureux, dansent dans les endroits incontournables de la ville... Piscine Chantereyne, Cité de la Mer, digue de Collignon, centre-ville, etc, ont servi de lieux de tournage pour le clip "Happy, we are from Cherbourg".

Après Dubaï, Le Havre, Nantes ou Londres, le port du Cotentin célèbre lui aussi la joie de vivre sur la chanson de Pharell Williams, initiateur de ce buzz international. Le chanteur américain, dans son clip, met en scène des habitants de Los Angeles dans leur quotidien.

La scène finale du clip cherbourgeois a été tournée dimanche 2 mars et a réuni une centaine d'habitants, sous la statue de Napoléon. Le clip, lui, devrait être mis en ligne samedi 8 mars. D'ici là, les scènes de tournage sont à revivre sur la page Facebook de l'événement.